Лукашенко встречал в Беларуси группу депортированных украинских детей — АР

Белорусский президент Александр Лукашенко вчера лично встречал детей, которых депортировали с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press.

Отмечается, что Лукашенко открыто игнорирует международное возмущение по поводу причастности его страны к депортации РФ украинских детей.

Выступая на мероприятии, посвященном приезду новой группы украинских детей накануне новогодних праздников, Лукашенко пообещал «обнять этих детей, привести их в наш дом, согреть их и сделать их детство счастливее».

Белорусские чиновники не уточнили, сколько украинских детей было привезено в страну.

«Недавнее исследование Йельского университета показало, что более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками», — говорится в сообщении АР.

Напомним, недавно Украине удалось вернуть 12-летнего ребенка, который находился на временно захваченной территории Украины, а затем оккупанты отправили его в РФ. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.