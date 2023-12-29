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Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР

29 грудня 2023, 17:25

Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР

Білоруський президент Олександр Лукашенко вчора особисто зустрічав дітей, яких депортували із окупованих територій України. Про це повідомило агентство новин Associated Press.

Наголошується, що Лукашенко відкрито ігнорує міжнародне обурення щодо причетності його країни до депортації РФ українських дітей.

Виступаючи на заході, присвяченому приїзду нової групи українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв «обійняти цих дітей, привести їх у наш будинок, зігріти їх та зробити їхнє дитинство щасливішим».

Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей привезли до країни.

«Недавнє дослідження Єльського університету показало, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було привезено до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами», — йдеться у повідомленні АР.

Нагадаємо, нещодавно Україні вдалося повернути 12-річну дитину, яка знаходилася на тимчасово захопленій території України, а потім окупанти відправили її до РФ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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