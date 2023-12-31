В Минобороны РФ оправдали обстрел Харькова

В Министерстве обороны РФ придумали оправдание массированному обстрелу Харькову, отмечая, что якобы поразили «центры принятия решений и военные объекты». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, заявив, что таким образом, они отомстили за «прилет» в Белгороде.



«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — говорится в сообщении.



Россияне написали, что в гостинице якобы находились до 200 иностранных наемников, которых «планировали привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ».



Кроме того, в РФ придумали, что ликвидированы представители СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен».



Напомним, 30 декабря войска РФ нанесли удар по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области. Один из ударов пришелся по отелю Kharkiv Palace, который получил серьезные разрушения. Также одна ракета попала в жилой дом.