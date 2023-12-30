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Россия ударила ракетами по центру Харькова: есть пострадавшие

30 декабря 2023, 20:13

Россия ударила ракетами по центру Харькова: есть пострадавшие

Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети

Войска России сегодня вечером нанесли ракетный удар по Харькову. 

По словам главы ОВА Олега Синегубова, российскими военными было нанесено более шести ударов по городу.

По информации ОВА, войска РФ нанесли удар по центральной части города. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: медицинского учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

Обновлено (20:35). Количество пострадавших в результате ракетной атаки увеличилось до 16 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Из них госпитализировано 8 человек.

Среди пострадавших в результате удара по многоквартирному жилому дому — мальчик 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в медицинское учреждение, состояние — среднее.

По информации прокуратуры, войска РФ нанесли удар по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Один из ударов пришелся по отелю Kharkiv Palace, который получил серьезные разрушения. Также одна ракета попала в жилой дом.

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