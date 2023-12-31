У Міноборони РФ виправдали обстріл Харкова

У Міністерстві оборони РФ придумали виправдання масованому обстрілу Харкову, зазначаючи, що нібито вразили «центри ухвалення рішень та військові об'єкти». Про це повідомили у пресслужбі відомства, заявивши, що таким чином вони помстилися за «приліт» у Білгороді.



«Високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу «Харків Палас» знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді», — йдеться у повідомленні.



Росіяни написали, що в готелі нібито перебували до 200 іноземних найманців, яких планували залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ.



Крім того, в РФ вигадали, що ліквідовано представників СБУ, іноземних найманців і бойовиків підрозділу «Кракен».



Нагадаємо, 30 грудня війська РФ завдали удару по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області. Один із ударів припав по готелю Kharkiv Palace, який зазнав серйозних руйнувань. Також одна ракета потрапила до житлового будинку.