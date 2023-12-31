Попали под обстрел: журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали из-за удара по Харькову

Журналисты немецкого телеканала ZDF в момент удара россиян по Харькову находились в украинском городе. В частности, в гостинице «Kharkiv Palace». Об этом сообщает немецкое издание ZDF.



«Раздается невероятно громкий стук, здание трясется — я нахожусь на пятом этаже гостиницы «Харьков Палас». Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли еще мои коллеги и какая часть этого здания еще сохранилась. Я сразу понимаю, что здесь что-то произошло и мне нужно как-то выбраться и найти свою команду», — рассказывает в интервью журналистка.



По уточненной информации, в гостинице вестибюль был завален обломками, люстра от потолка отвалилась, окна выбиты.



Отмечается, что в результате удара пострадала переводчица, у нее сломано ребро и три позвонка.



В свою очередь немецкие журналисты, которые почти два года освещают новости об Украине, осудили российскую атаку.



«Это очередная атака России на свободную прессу. ZDF продолжит освещать войну против гражданского населения Украины», — отметил главный редактор ZDF Беттина Шаустен.



Напомним, 30 декабря войска РФ нанесли удар по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области. Один из ударов пришелся по отелю Kharkiv Palace, который получил серьезные разрушения. Также одна ракета попала в жилой дом.



31 декабря в Министерстве обороны РФ придумали оправдание массированному обстрелу Харькову, отмечая, что якобы поразили «центры принятия решений и военные объекты».