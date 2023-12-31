Потрапили під обстріл: журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали через удар по Харкову

Журналісти німецького телеканалу ZDF на момент удару росіян по Харкову перебували в українському місті. Зокрема, у готелі «Kharkiv Palace». Про це повідомляє німецьке видання ZDF.



«Пролунав неймовірно гучний стукіт, будівля трясеться — я перебуваю на п'ятому поверсі готелю «Харків Палас». Коли я відчинила двері своєї кімнати, я бачу не великий відкритий вестибюль, як завжди, а темряву та чорний дим. Я не знаю, чи ще живі мої колеги і яка частина цієї будівлі ще збереглася. Я одразу розумію, що тут щось сталося, і мені потрібно якось вибратися та знайти свою команду», — розповідає в інтерв'ю журналістка.



За уточненою інформацією, у готелі вестибюль був завалений уламками, люстра від стелі відвалилася, вікна вибиті.



Зазначається, що внаслідок удару постраждала перекладачка, у неї зламано ребро та три хребці.



Своєю чергою, німецькі журналісти, які майже два роки висвітлюють новини про Україну, засудили російську атаку.



«Це чергова атака Росії на вільну пресу. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України», — зазначив головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.



Нагадаємо, 30 грудня війська РФ завдали удару по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області. Один із ударів припав по готелю Kharkiv Palace, який зазнав серйозних руйнувань. Також одна ракета потрапила до житлового будинку.



31 грудня в Міністерстві оборони РФ придумали виправдання масованому обстрілу Харкову, зазначаючи, що нібито вразили «центри ухвалення рішень та військові об'єкти».