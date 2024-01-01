Окупанти вдарили по Одесі «Шахедами»: у місті виникли пожежі, є жертви

Окупаційні війська РФ атакували Одесу та область ударними дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені, виникли пожежі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками», — зазначив він.



За інформацією Кіпера, є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі.



Внаслідок російської атаки постраждали 9 людей.



«Один з них загинув, троє — госпіталізовано. Решта отримали медичну допомогу на місці», — резюмував він.



Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Одесі 29 грудня 2023 року троє людей загинули. 22 особи отримали поранення, у тому числі двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у тяжкому стані 26-річна дівчинка, лікарі роблять все можливе. У лікарнях міста лишається 18 постраждалих.