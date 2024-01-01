Армия РФ обстреляла Константиновку из РСЗО «Ураган»: повреждены жилые дома

Российские войска вчера вечером, 31 декабря 2023 года, атаковали Константиновку Донецкой области. Обстрелом повреждены пять частных домов, газопровод и электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«Прошедшие сутки в громаде прошли беспокойно. 31.12.2023 в 22:35 произошел вражеский обстрел одного из микрорайонов города Константиновки из РСЗО «Ураган» реактивным снарядом 9М27К (кассетный снаряд с осколочными боевыми элементами 9Н210)», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате обстрела повреждены 5 частных домов, линия газопровода, линия электросети ДТЭК. Информация о раненых и погибших не поступала.



Напомним, оккупационные войска РФ 30 декабря ударили ракетами и артиллерией по Селидово и Курахово Донецкой области. Известно о пострадавших и погибших.