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ВС РФ обстреляли Курахово и Селидово: число жертв возросло

31 декабря 2023, 16:10

ВС РФ обстреляли Курахово и Селидово: число жертв возросло

Российские военные обстреляли Селидово и Курахово. Фото: полиция Российские военные обстреляли Селидово и Курахово. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ вчера, 30 декабря, ударили ракетами и артиллерией по Селидово и Курахово Донецкой области. Известно о пострадавших и погибших. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Для помощи жителям задействованы дополнительные силы. Правоохранители фиксируют разрушение, принимают заявления пострадавших, собирают доказательства военных преступлений России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Селидово пострадали 14 человек, из них двое погибли. Разрушения получили 38 частных и 5 многоквартирных домов, учебное заведение, общежитие, админздание.

Что касается Курахово, то оккупанты попали в отделение центральной городской больницы, где в момент удара находились на стационаре 25 пациентов и персонал.

«Пострадали 5 человек — им экстренно оказали медицинскую помощь. Кроме того, повреждены админздания и критическая инфраструктура», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, оккупационные войска РФ 30 декабря атаковали Селидово Донецкой области.  

Также, по словам главы Кураховской городской военной администрации Романа Падуна, вечером 30 декабря произошел ракетный удар по Курахову. Повреждены окна, фасады Кураховской городской больницы главного корпуса, инфекционного отделения, хозяйственного блока, здания Кураховской амбулатории общей практики семейной медицины и административное здание.

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