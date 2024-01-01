Армія РФ обстріляла Костянтинівку з РСЗВ «Ураган»: пошкоджено житлові будинки

Російські війська вчора ввечері, 31 грудня 2023 року, атакували Костянтинівку Донецької області. Обстрілом пошкоджено п'ять приватних будинків, газопровід та електромережі. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Минула доба в громаді пройшла неспокійно. 31.12.2023 о 22:35 стався ворожий обстріл одного з мікрорайонів міста Костянтинівки з РСЗВ «Ураган» реактивним снарядом 9М27К (касетний снаряд із осколковими бойовими елементами 9Н210)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, лінію газогону, лінію електромережі ДТЕК. Інформація про поранених та загиблих не надходила.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ 30 грудня вдарили ракетами та артилерією по Селидовому та Кураховому Донецької області. Відомо про постраждалих та загиблих.