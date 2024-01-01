Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ обстріляла Костянтинівку з РСЗВ «Ураган»: пошкоджено житлові будинки

01 січня 2024, 10:21

Армія РФ обстріляла Костянтинівку з РСЗВ «Ураган»: пошкоджено житлові будинки

Російські війська вчора ввечері, 31 грудня 2023 року, атакували Костянтинівку Донецької області. Обстрілом пошкоджено п'ять приватних будинків, газопровід та електромережі. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«Минула доба в громаді пройшла неспокійно. 31.12.2023 о 22:35 стався ворожий обстріл одного з мікрорайонів міста Костянтинівки з РСЗВ «Ураган» реактивним снарядом 9М27К (касетний снаряд із осколковими бойовими елементами 9Н210)», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, лінію газогону, лінію електромережі ДТЕК. Інформація про поранених та загиблих не надходила.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ 30 грудня вдарили ракетами та артилерією по Селидовому та Кураховому Донецької області. Відомо про постраждалих та загиблих.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка
Місця
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:50
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Є жертви
13:16
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждав чоловік
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
усі новини
11:29
Окупанти атакували ТЕС у східному регіоні: є пошкодження
11:25
Результат російських обстрілів у Новий рік: п'ятеро людей отримали поранення на Донеччині
11:08
Удар по Одесі: загинула дитина, семеро цивільних постраждали, є значні пошкодження
10:21
Армія РФ обстріляла Костянтинівку з РСЗВ «Ураган»: пошкоджено житлові будинки
10:10
Через негоду знеструмлено 10 населених пунктів у Донецькій області
10:07
Обстріл Білгорода: знищено офіцера слідчого комітету РФ, який раніше воював проти України — ГУР
09:35
ЗСУ знищили понад 200 окупантів та 59 одиниць військової техніки на Таврійському напрямку
09:16
Окупанти атакували вночі два об'єкти національної пам'яті у Львові
09:10
РФ вдарила по Дніпропетровщині: є «приліт» по підприємству, пошкоджено будинки, гімназію та ЛЕП
08:45
У Києві різко зросла кількість загиблих внаслідок атаки росіян
08:30
У новорічну ніч ППО збило 87 із 90 БпЛА
08:30
У Москві спалахнув ангар з дизельним паливом
08:15
Тайвань і Китай «обов'язково возз'єднаються» — Сі Цзіньпін
08:12
Окупанти вдарили по Одесі «Шахедами»: у місті виникли пожежі, є жертви
00:10
«Україна стала сильнішою». Новорічне звернення президента Зеленського
23:50
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Є жертви
22:51
Війська РФ обстріляли Покровськ у новорічний вечір. Поранена дитина
16:50
Потрапили під обстріл: журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали через удар по Харкову
16:10
ЗС РФ обстріляли Курахове та Селидове: кількість жертв зросла
15:43
У ГУР прокоментували заяву Міноборони РФ щодо обстрілу Харкова
усі новини
ВІДЕО
«Україна стала сильнішою». Новорічне звернення президента Зеленського «Україна стала сильнішою». Новорічне звернення президента Зеленського
01 січня, 00:10
Последствия обстрела в центре Донецка. Фото: соцсети Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Є жертви
31 грудня, 23:50
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ► Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
29 грудня, 23:42
Володимир Злеленський відвідав Авдіївку. Кадр з відео «Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
29 грудня, 18:08
Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
29 грудня, 15:02
Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
29 грудня, 13:41

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама