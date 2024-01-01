Военные РФ обстреляли Очеретинскую громаду, есть погибший и ранененый

Военные РФ 1 января обстреляли Очеретинскую громаду в Донецкой области. В результате обстрела погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Один человек погиб и еще один ранен в результате сегодняшних обстрелов Очеретинского общества. Сразу после полуночи россияне обстреляли Орловку, а к утру — Очеретино. Оба раза применили артиллерию», — говорится в сообщении.

Обстрелом повреждены по меньшей мере три частных дома.

Напомним, российские войска в понедельник, 1 января, ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате атаки погибла женщина.