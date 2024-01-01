Військові РФ обстріляли Очеретинську громаду, є загиблий та поранений

Військові РФ 1 січня обстріляли Очеретинську громаду на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Одна людина загинула і ще одна поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Очеретинського товариства. Відразу після опівночі росіяни обстріляли Орлівку, а на ранок — Очеретине. Обидва рази застосували артилерію», — йдеться у повідомленні.

Обстрілом пошкоджено щонайменше три приватні будинки.

Нагадаємо, російські війська в понеділок, 1 січня, вдарили по Авдіївці на Донеччині з артилерії. Внаслідок атаки загинула жінка.