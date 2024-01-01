Российские войска ударили из артиллерии по Авдеевке: погибла женщина

Российские войска в понедельник, 1 января, ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По славам Филашкина, оккупанты обстреляли город около 16:00 обстрелял город из артиллерии, попав в частный сектор. Местная жительница получила ранение и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти.

«Вся Донецкая область сейчас - одна большая горячая точка, а особенно это касается непосредственно прифронтовых городов и сел. Оставаться здесь - опасно. Эвакуируйтесь», — добавил Вадим Филашкин.