Россияне заявили об атаке на Белгородскую область: есть жертвы и разрушения

Сегодня, 2 января, в российской Белгородской области гремели взрывы, противовоздушная оборона якобы сбила девять целей. В результате чего есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны рф и губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью.



По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадал мужчина, у него осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Чуть плозже глава региона написал, что над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала ПВО — сбито 5 воздушных целей на подлете к городу.



По предварительным данным, есть одна пострадавшая — у женщины рваная рана левой кисти.

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В Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское. Информация уточняется.

Напомним, в России сообщают о «прилете» в селе Петропавловка Воронежской области. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы. По сообщению губернатора Воронежской области Александра Гусева, причиной взрыва стало падение с российского самолета боеприпаса.