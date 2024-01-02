Білгород тричі потрапив під атаку: є загиблий та постраждалі, багато пошкоджень

У Білгороді третя атака на день. Фото: В'ячеслав Гладков

Над Білгородом та Білгородським районом знову спрацювала протиповітряна оборона сьогодні, 2 січня. Відомо, що збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста, внаслідок чого є загиблий. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.



«За попередніми даними, є один загиблий, від осколкових поранень він помер на місці», — зазначив він.



Крім того, за словами Гладкова, ще четверо людей постраждали в районі авторинку. Також є пошкодження у приватному секторі, 4 автомобілях та одному автобусі.



Нагадаємо, це третя атака на Бєлгород за 2 січня. У міноборони РФ писали , що о 12:00 збили над містом ракети.

Більше того, внаслідок обстрілу Білгородської області 31 грудня та 1 січня є жертви серед прикордонників та військових РФ.