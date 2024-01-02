«Гибель мирного населения и терроризм продолжаются»: президент Литвы призвал передать Украине больше систем ПВО

Сегодня, 2 января, Российская Федерации в очередной раз массированно атаковала украинские города ракетами. Силы ПВО эффективно сбивают российские цели, однако нашей стране нужно еще больше противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.



«Сегодня утро киевлян в очередной раз началось с авиаударов России по их домам. Гибель мирного населения, разрушения и кремлевский терроризм продолжаются», — написал глава Литвы.



Науседа призвал цивилизованный мир отправить Украине больше противовоздушной обороны.



«Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше», — резюмировал он.



Напомним, Российская Федерация выпустила по Украине 35 ударных беспилотников ночью, 2 января. Силы ПВО уничтожили все цели. Под огонь попали Киев, Киевская область и Харьков. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, огромное количество повреждений.