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«Загибель мирного населення та тероризм продовжуються»: президент Литви закликав передати Україні більше систем ППО

02 січня 2024, 17:48

«Загибель мирного населення та тероризм продовжуються»: президент Литви закликав передати Україні більше систем ППО

Сьогодні, 2 січня, Російська Федерація вкотре масовано атакувала українські міста ракетами. Сили ППО ефективно збивають російські цілі, проте нашій країні потрібно ще більше протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Сьогоднішній день кияни знову почали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель мирного населення, руйнування та тероризм Кремля триває», — написав глава Литви.

Науседа закликав цивілізований світ відправити Україні більше протиповітряної оборони.

«Українці творять чудеса з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше», — резюмував він.

Нагадаємо, Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників уночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі цілі. Під вогонь потрапили Київ, Київська область та Харків. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, величезна кількість пошкоджень.

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