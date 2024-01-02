ВСУ при помощи HIMARS поразили новый комплекс РФ «Ястреб-АВ»

HIMARS поразил новый комплекс РФ «Ястреб-АВ» Фото: Оперативный ВСУ

В Херсонской области украинские военные точно поразили новый российский комплекс артиллерийской разведки 1К148 «Ястреб-АВ». Об этом информирует Telegram-канал Оперативный ВСУ.

«Только сегодня МО РФ отчиталось, что российская армия получила на вооружение комплекс артиллерийской разведки 1К148 «Ястреб-АВ», как сегодня же Силы обороны предоставили видеоподтверждение его уничтожения в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Модель комплекса демонстрировались на форуме «Армия-2022». Его испытания завершили только в 2022 году.

Радиолокационный комплекс с фазированными антенными решетками способен в автоматическом режиме отслеживать траекторию снарядов, выпущенных артиллерией противника, определяя точные координаты позиций.

Его стоимость по предварительным оценкам может достигать 250 млн долларов.

Характеристики комплекса артиллерийской разведки 1К148 «Ястреб-АВ» не раскрываются.

В армию РФ он начал поступать недавно, испытания завершили только в конце 2021 или в начале 2022 года.