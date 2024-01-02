Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»

02 січня 2024, 19:36

ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»

HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ

На Херсонщині українські військові точно вразили новий російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Яструб-АВ». Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

«Тільки сьогодні МО РФ відзвітувало, що російська армія отримала на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Яструб-АВ», як сьогодні ж Сили оборони надали відеопідтвердження його знищення в Херсонській області», - йдеться у повідомленні.

Модель комплексу демонструвалися на форумі Армія-2022. Його випробування завершили лише у 2022 році.

Радіолокаційний комплекс із фазованими антеними гратами здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій.

Його вартість за попередніми оцінками може досягати 250 млн. доларів.

Характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К148 «Яструб-АВ» не розкриваються.

В армію РФ він почав надходити нещодавно, випробування завершили лише наприкінці 2021 чи на початку 2022 року.

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Події
ЗСУ HIMARS

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:44
Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині
13:50
На Оріхів Запорізької області окупанти скинули авіабомби: зруйновано цілий під'їзд, поранено жінку
10:17
У Маріуполі загарбники використовують тактику «живого щита»
09:35
У Повітряних силах допускають запуск «Калібрів» з Чорного моря
16:28
Збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання: у Донецьку загарбники шукають людей з українськими паспортами
12:19
У захоплених Донецьку та Харцизьку пролунали вибухи, повідомляють про «прильоти»
11:51
В окупованому Луганську лунають вибухи
23:50
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Є жертви
13:16
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждав чоловік
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
усі новини
21:26
Обстріл України: кількість постраждалих збільшилась до 130, є загиблі
21:05
В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
20:16
В Україну повернули юнака, якого росіяни вивезли з Маріуполя
19:36
ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»
18:56
ВС розповіли, що РФ може здійснити черговий ракетний обстріл України зовсім скоро
18:17
У Києві веб-камери транслювали роботу ППО через злам спецслужб РФ
17:48
«Загибель мирного населення та тероризм продовжуються»: президент Литви закликав передати Україні більше систем ППО
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:24
Новий рік в окопах: волонтери привезли на передову для ЗСУ 11 тонн олів'є
17:03
З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані
16:50
У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza
16:32
Армія РФ з артилерії атакувала Часів Яр: двоє людей загинули
16:13
Білгород тричі потрапив під атаку: є загиблий та постраждалі, багато пошкоджень
16:00
Внаслідок російської атаки на Київ та область загинули четверо людей, понад 60 постраждали
15:44
Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині
15:17
Ракетний удар по Харкову: постраждали вже понад 50 осіб, серед них – 6 дітей
15:15
Графіків відключень світла в Києві не буде — гендиректор Yasno
14:50
У Білгородській області прикордонники та військові стали жертвами обстрілів — ASTRA
13:50
На Оріхів Запорізької області окупанти скинули авіабомби: зруйновано цілий під'їзд, поранено жінку
13:41
Росіяни заявили про атаку на Білгородську область: є жертви та руйнування
усі новини
ВІДЕО
Фото: Східний варіант В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
02 січня, 21:05
HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»
02 січня, 19:36
З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані
02 січня, 17:03
У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza
02 січня, 16:50
Атака РФ на Київ та область забрала життя трьох людей. Фото: ДСНС Внаслідок російської атаки на Київ та область загинули четверо людей, понад 60 постраждали
02 січня, 16:00
Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Україні Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Україні
02 січня, 12:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама