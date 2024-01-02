ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»

HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ

На Херсонщині українські військові точно вразили новий російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Яструб-АВ». Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

«Тільки сьогодні МО РФ відзвітувало, що російська армія отримала на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Яструб-АВ», як сьогодні ж Сили оборони надали відеопідтвердження його знищення в Херсонській області», - йдеться у повідомленні.

Модель комплексу демонструвалися на форумі Армія-2022. Його випробування завершили лише у 2022 році.

Радіолокаційний комплекс із фазованими антеними гратами здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій.

Його вартість за попередніми оцінками може досягати 250 млн. доларів.

Характеристики комплексу артилерійської розвідки 1К148 «Яструб-АВ» не розкриваються.

В армію РФ він почав надходити нещодавно, випробування завершили лише наприкінці 2021 чи на початку 2022 року.