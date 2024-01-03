В ООН заявили про немедленную деэскалацию между Украиной и Россией

После массированных обстрелов Организация Объединенных Наций призвала Украину и Россию к шагам по деэскалации войны. Об этом сообщили в пресс-службе ООН по правам человека.



По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Волкера Тюрка, происходит тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты в Украине и России.



«Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданские объекты», — отметил комиссар ООН.



Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданского населения и уважения международного права.



Напомним, 29 декабря 2023 глава ООН по правам человека Волкер Турк осудил массированный ракетный обстрел Украины, а также призвал Москву немедленно прекратить нападения.



«Я вновь призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить нападения на Украину и строго соблюдать все нормы международного права, касающиеся ведения боевых действий», — резюмировал глава ООН.