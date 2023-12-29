В ООН отреагировали на ракетную атаку оккупантов: РФ должна немедленно прекратить нападение на Украину

Глава ООН по правам человека Волкер Турк осудил массированный ракетный обстрел Украины, а также призвал Москву немедленно прекратить нападения. Об этом передает The Guardian.



«Я шокирован еще одной полномасштабной серией скоординированных ракетных и беспилотных атак Российской Федерации по территории Украины ночью», — заявил он.



Турк напомнил, что международное гуманитарное право прямо запрещает нападения, преднамеренно нацеленные на гражданские объекты.



«Я вновь призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить нападения на Украину и строго соблюдать все нормы международного права, касающиеся ведения боевых действий», — резюмировал глава ООН.

Напомним, 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Силы ПВО уничтожили 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55