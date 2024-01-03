В ООН заявили про негайну деескалацію між Україною та Росією

Після масованих обстрілів Організація Об'єднаних Націй закликала Україну та Росію до кроків щодо деескалації війни. Про це повідомили у пресслужбі ООН з прав людини.



За словами Верховного комісара ООН з прав людини Волкера Тюрка, тривожна ескалація бойових дій відбувається, десятки мирних жителів вбито в Україні та Росії.



«Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти», — зазначив комісар ООН.



Тюрк закликає до негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права.



Нагадаємо, 29 грудня 2023 року голова ООН з прав людини Волкер Турк засудив масований ракетний обстріл України, а також закликав Москву негайно припинити напади.



«Я знову закликаю Російську Федерацію негайно припинити напади на Україну та суворо дотримуватись усіх норм міжнародного права, що стосуються ведення бойових дій», — резюмував глава ООН.