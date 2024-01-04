В Харькове возросло число погибших и раненых в результате ракетного удара 2 января

Число жертв в Харькове возросло . Фото: прокуратура

Число погибших и раненых из-за массированной атаки по Харькову 2 января вновь возросло. Получили ранения 62 человека, а в больнице скончалась пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.



«В результате вражеской ракетной атаки врага на Шевченковский район г. Харькова 2 января количество травмированных увеличилось до 62», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в медицинское учреждение обратилась 23-летняя девушка, у нее диагностировали акуботравму.



Чуть позже в прокуратуре уточнили, что в больнице скончалась одна из раненых — 84-летняя женщина.



По состоянию на данный момент в результате массированной ракетной атаки РФ погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителя травмированы.



Напомним, оккупанты РФ 2 января утром массированно атаковали Харьков. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне выпустили по Украине около 11 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».