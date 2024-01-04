У Харкові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару 2 січня

Число жертв у Харкові зросло. Фото: прокуратура

Кількість загиблих та поранених через масовану атаку по Харкову 2 січня знову зросла. Поранено 62 особи, а в лікарні померла пенсіонерка. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



«Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога на Шевченківський район м. Харкова 2 січня кількість травмованих збільшилася до 62», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що до медичного закладу звернулася 23-річна дівчина, у неї діагностували акуботравму.



Трохи згодом у прокуратурі уточнили, що в лікарні померла одна з поранених — 84-річна жінка.



Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки РФ загинули 2 жінки, ще 62 цивільні мешканці травмовані.



Нагадаємо, окупанти РФ 2 січня вранці масово атакували Харків. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що росіяни випустили Україною близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».