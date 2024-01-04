ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя в окупованому Криму

Сьогодні, 4 січня, поблизу тимчасово окупованого Росією Севастополя було вражено пункт об'єднання російських окупаційних військ. Про це повідомили у пресслужбі Страткому ВСУ.



«Сьогодні близько 15.00 Збройні сили України вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі та Євпаторії лунали вибухи 4 січня. У Міноборони РФ повідомили, що черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом. Більше жодних деталей не вказали.