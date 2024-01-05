На Донецькому напрямку уражено три ЗРК «Бук» окупантів

За тиждень на Донецькому напрямку Сили спеціальних операцій вразили три російські ЗРК «Бук». Про це заявили у командуванні ССО.



«Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси «Бук-М2» з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок влучення по цілях — один зенітний ракетний комплекс знищений повністю, ще два виведені з ладу і не підлягають відновленню.



Раніше, 1 січня, українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS знищили російський ЗРК «Бук» у Донецькій області.