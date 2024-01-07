Оккупанты ударили по Мирноградской громаде: есть погибшие, среди них — дети

Оккупанты обстреляли Мирноградскую громаду. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ вчера вечером, 6 января, атаковали село Ривне Мирноградской громады Донецкой области. В результате обстрела известно о шести погибших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Суспільне. Донбас.



«Село попало под мощный обстрел около 15:00. Один снаряд попал прямо в дом, где находилась семья. Среди жертв есть дети. Сегодня изъяли тело 1 погибшего ребенка», — написал он.





Кроме того, по словам главы региона, повреждены 75 домов, фельдшерско-акушерский пункт и административное здание.





В ГСЧС Донецкой области сообщили, что из-под завалов разрушенного дома достали тело маленького мальчика. Об этом передает Суспільне. Донбас.



Представитель ГУ ГСЧС в Донецкой области Виктория Бахал отметила, что поисковые работы продолжаются, но их усложняет дождь.



На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.



Напомним, одиннадцать человек погибли, в том числе пять детей, восемь раненых — таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району Донецкой области.