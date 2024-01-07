Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты ударили по Мирноградской громаде: есть погибшие, среди них — дети

07 января 2024, 09:36

Оккупанты ударили по Мирноградской громаде: есть погибшие, среди них — дети

Оккупанты обстреляли Мирноградскую громаду. Фото: Вадим Филашкин Оккупанты обстреляли Мирноградскую громаду. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ вчера вечером, 6 января, атаковали село Ривне Мирноградской громады Донецкой области. В результате обстрела известно о шести погибших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Суспільне. Донбас.

«Село попало под мощный обстрел около 15:00. Один снаряд попал прямо в дом, где находилась семья. Среди жертв есть дети. Сегодня изъяли тело 1 погибшего ребенка», — написал он.



Кроме того, по словам главы региона, повреждены 75 домов, фельдшерско-акушерский пункт и административное здание.



В ГСЧС Донецкой области сообщили, что из-под завалов разрушенного дома достали тело маленького мальчика. Об этом передает Суспільне. Донбас.

Представитель ГУ ГСЧС в Донецкой области Виктория Бахал отметила, что поисковые работы продолжаются, но их усложняет дождь.

На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.

Напомним, одиннадцать человек погибли, в том числе пять детей, восемь раненых  — таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району Донецкой области. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
21:46
Нет связи и комендантский час. В оккупированном Северодонецке рассказали об ограничениях
21:15
«ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
21:02
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
19:56
В Горловке четыре человека ранены в результате обстрела, заявили оккупанты
13:50
На Донетчине оккупанты ударили по Мирнограду шестью ракетами, повреждены шахта и два админздания
12:55
ВСУ ударили по военной технике РФ в Донецке. «ДНР» лишь показала разбитые окна в домах
12:47
В Силах обороны прокомментировали результаты атаки на Севастополь
12:10
В ближайшие недели РФ может начать широкомасштабное наступление под Харьковом — The Telegraph
11:45
В Донецк и Луганск заходит страховая компания из Крыма, на которую наложены санкции Западом
11:25
Москва решила раздавать российское гражданство в обмен на службу в армии — ISW
10:20
Россияне атаковали дронами модульный городок под Бериславом, семь пострадавших
09:45
Российские военные продвинулись возле Авдеевки — ISW
все новости
10:25
Под оккупированным Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост
09:36
Оккупанты ударили по Мирноградской громаде: есть погибшие, среди них — дети
08:15
РФ атаковала Украину дронами и ракетами: силы ПВО сбили 21 российскую цель
18:07
Обстрел Покровского района: погибли 11 человек, в том числе 5 детей
17:00
При обстреле Донецкой области погиб один человек и семеро получили ранения
15:46
В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека
15:00
Обстрел Кадиевки: ВСУ ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ
14:55
В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
13:57
Британская разведка рассказала о последствиях уничтожения трех российских Су-34 в декабре
13:10
Оккупированные Донецк и Макеевка попали под обстрел
11:41
«Милиционер все слил». Асеев рассказал подробности ареста в Киеве экс-начальника донецкой застенки «Изоляция»
10:15
ВСУ нанесли удар по аэродрому в Саках
09:20
Силы ПВО сбили два «Шахеда» этой ночью
08:40
При обстреле Донецкой области ранен один человек
01:16
РФ обстреляла Покровск: есть разрушения и пострадавшие
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 января
23:28
В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел
23:02
В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
22:24
Стефанчук: В Верховной Раде планируют создать комитет по вопросам НАТО
22:17
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
все новости
ВИДЕО
Игорь Клименко, министр МВД. Фото: кадр из видео В 2023 году на блокпостах погибло 10 человек
06 января, 14:55
Последствия обстрела в Донецке. Фото: соцсети В Донецке показали как выглядит после новогоднего обстрела выглядит крыша Donbass Palace
05 января, 23:02
«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►
05 января, 22:17
Марьинка в конце декабря 2023 года. Кадр из видео «ДНР» планирует выпустить медаль за захват руин Марьинки
05 января, 21:15
Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт Захватчики в Мариуполе отбирают землю у жителей, чтобы построить курорт
05 января, 21:02
В Белгородской области прошла спецоперация ССО. Фото: Кадр из видео ГУР провело спецоперацию в Белгородской области
05 января, 13:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама