Окупанти вдарили по Мирноградській громаді: є загиблі, серед них — діти

Окупанти обстріляли Мирноградську громаду. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ учора ввечері, 6 січня, атакували село Рівне Мирноградської громади Донецької області. Внаслідок обстрілу відомо про шістьох загиблих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та «Суспільне».



«Село потрапило під потужний обстріл близько 15:00. Один снаряд потрапив у будинок, де знаходилася сім'я. Серед жертв є діти. Сьогодні вилучили тіло 1 загиблої дитини», — написав він.





Крім того, за словами голови регіону, пошкоджено 75 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адміністративну будівлю.





У ДСНС Донецької області повідомили, що з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло маленького хлопчика, передає «Суспільне».



Представник ГУ ДСНС у Донецькій області Вікторія Бахал зазначила, що пошукові роботи продовжуються, але їх ускладнює дощ.



На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.



Нагадаємо, одинадцять людей загинули, зокрема п'ятеро дітей, вісім поранених — такі попередні наслідки ударів по Покровському району Донецької області.