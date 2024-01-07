В Украине обнаружили понтонный мост, который приплыл из РФ

В Черниговской области пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект, который плыл по реке Десна. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.



«Наблюдение за подозрительным сооружением охранники границы на Черниговщине вели, пока она не остановилась у берега на украинской территории», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что это был понтонный мост, до недавнего времени служивший россиянам переправой.



В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.



Напомним, на деоккупированной территории Харьковской области пограничники оперативного подразделения Краматорского отряда обнаружили боекомплект, оставленный захватчиками.