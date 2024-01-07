В Україні виявили понтонний міст, який приплив з РФ

У Чернігівській області прикордонники виявили великогабаритний плавучий об'єкт, що плив по річці Десна. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



«Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки він не зупинився біля берега на українській території», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що це був понтонний міст, який донедавна служив росіянам переправою.



Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе.



Нагадаємо, на деокупованій території Харківської області прикордонники оперативного підрозділу Краматорського загону виявили боєкомплект, який залишили загарбники.