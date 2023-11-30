Пограничники Краматорского отряда обнаружили российский тайник с оружием

Краматорские пограничники обнаружили на деоккупированной территории российский тайник с оружием. Фото: ГПСУ

На деоккупированной территории Харьковской области пограничники оперативного подразделения Краматорского отряда обнаружили боекомплект, оставленный захватчиками. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Сообщается, что в лесном массиве вблизи населенного пункта Ивановка из обнаруженного схрона изъято 13 снарядов в САУ (152 калибра), боеприпасы к танку (20 взрывателей, четыре снаряда и один пороховый заряд), а также реактивный снаряд калибра 220 мм для РС «Ураган».

«Выявленные боеприпасы переданы одной из бригад Сил обороны Украины для «возвращения» предыдущим владельцам. Ждем громкой доставки!» – написала пресс-служба ГПСУ.

Ранее сообщалось, что пограничники Краматорского отряда взяли в плен российского штурмовика.