Российские войска совершили массированный обстрел гражданской инфраструктуры в Харьковской области

РФ обстреляла Харьковскую область. Фото: ГСЧС

Вечером 7 января российские войска совершили массированный обстрел по гражданской инфраструктуре Купянского и Чугуевского районов Харьковской области, информирует ГСЧС.



«В пгт. Большой Бурлук Купянского района в результате попадания боеприпасов произошли значительные повреждения складских зданий и лечебного учреждения», — сообщает ГСЧС Харьковской области.

РФ обстреляла Харьковскую область. Фото: ГСЧС

Отмечается, что в одном из складских помещений местного агропредприятия произошел масштабный пожар на площади пожара около 1200 кв.



В городе Волчанск оккупационная армия нанесла удар по зданию социальной инфраструктуры, в результате чего произошел пожар на площади 150 кв.

РФ обстреляла Харьковскую область. Фото: ГСЧС

РФ обстреляла Харьковскую область. Фото: ГСЧС

Напомним, 6 января войска РФ ударили по Покровскому району ракетами. В результате удара, одиннадцать человек погибли, в том числе пять детей, восемь раненых.