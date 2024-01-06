При обстреле Донецкой области погиб один человек и семеро получили ранения

Новые обстрелы РФ в Донецкой области. Фото: Филашкин / Facebook

Во время очередного обстрела гражданских в Донецкой области, по меньшей мере семь человек ранены, также известно об одном погибшем. Об этом сообщил у себя в Facebook глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Предварительно, в результате обстрела Покровска, под удар попал частный сектор города — разрушены шесть домов.



«Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека. На месте работают власти, полиция и спасатели», — отметил Филашкин.



На месте идет поисковая операция — из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще два человека.

Новые обстрелы РФ в Донецкой области. Фото: Филашкин/Facebook

Также сообщается, что повреждены шесть частных домов в Зверево.



В Ровно Мирноградской общины россияне попали в дом, в котором, вероятно, находилась семья из шести человек – обстоятельства обстрела выясняются.



Ранее глава Донецкой ОВА также проинформировал об одном погибшем и одном раненом, таковы уточненные данные по авиаударам в Пивничном Торецкой громады.

Новые обстрелы РФ в Донецкой области. Фото: Филашкин / Facebook

«Напомню, сегодня утром россияне сбросили на поселок две авиабомбы, попав в две многоэтажки. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена в больницу», — добавил Вадим Филашкин.



Отмечается, что три дома подверглись частичному разрушению. Напомним, после обстрела оккупантов был ранен один житель Донбасса — в Красногоровке.