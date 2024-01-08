Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури у Харківській області

08 січня 2024, 08:20

Російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури у Харківській області

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

Увечері 7 січня російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, інформує ДСНС.

«У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок влучення боєприпасів відбулися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу», — повідомляє ДСНС Харківської області.

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

Зазначається, що в одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв.

У місті Вовчанськ окупаційна армія завдала удару по будівлі соціальної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа на площі 150 кв.

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 січня війська РФ вдарили по Покровському району ракетами. Внаслідок удару одинадцять людей загинули, у тому числі п'ять дітей, вісім поранених.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Харків Харківська область
Інше
обстріли

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:30
На окупованих територіях відзначається нестача ліків та вакцин
08:00
Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
13:10
Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл
01:16
РФ обстріляла Покровськ: є руйнування та постраждалі
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
22:17
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
21:46
Немає зв'язку та комендантська година. В окупованому Сєвєродонецьку розповіли про обмеження
21:32
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
21:15
«ДНР» планує випустити медаль за захоплення руїн Мар'їнки
19:56
У Горлівці четверо людей поранено внаслідок обстрілу, заявили окупанти
13:50
На Донеччині окупанти вдарили по Мирнограду шістьма ракетами, пошкоджено шахту та дві адмінбудівлі
12:55
ЗСУ вдарили по військовій техніці РФ у Донецьку. «ДНР» лише показала розбиті вікна в будинках
12:47
У Силах оборони прокоментували результати атаки на Севастополь
12:10
У найближчі тижні РФ може розпочати широкомасштабний наступ під Харковом — The Telegraph
11:45
До Донецька та Луганська заходить страхова компанія з Криму, на яку накладено санкції Заходом
усі новини
09:09
Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами: пошкоджено будинки та торговий центр «Ашан»
08:30
На окупованих територіях відзначається нестача ліків та вакцин
08:20
Російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури у Харківській області
08:00
Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt
18:00
Удар по Покровську: через російську атаку загинула родина переселенців з Авдіївки
16:59
В Україні виявили понтонний міст, який приплив з РФ
16:37
У Краматорську сталася ДТП: загинув чоловік
14:37
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки «Кинджалів» запустила РФ по Україні
13:47
У Міноборони РФ знову поскаржилися на атаку дрона в одному з регіонів
13:23
На Донеччині понад 130 населених пунктів залишаються без світла через атаки окупантів
12:59
Обстріл Покровська: триває рятувально-пошукова операція, під завалами можуть бути люди
12:36
На Донеччині знеструмлено шахту і пошкоджено обладнання на ТЕС — Міненерго
10:59
Армія РФ скинула дві бомби на Північне і пошкодила будинки в Нью-Йорку та Сіверську: в ОВА показали наслідки атак
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
09:36
Окупанти вдарили по Мирноградській громаді: є загиблі, серед них — діти
08:15
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: сили ППО збили 21 російську ціль
18:07
Обстріл Покровського району: загинуло 11 людей, у тому числі 5 дітей
17:00
Під час обстрілів Донецької області загинула одна людина і семеро отримали поранення
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
усі новини
ВІДЕО
Торговий центр «Ашан» у Кривому Розі. Фото: кадр із відео Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами: пошкоджено будинки та торговий центр «Ашан»
08 січня, 09:09
Яка ситуація у Покровському районі після обстрілу. Фото: Новини Донбасу Удар по Покровську: через російську атаку загинула родина переселенців з Авдіївки
07 січня, 18:00
Ігор Клименко, міністр МВС. Фото: кадр із відео У 2023 році на блокпостах загинуло 10 людей
06 січня, 14:55
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
05 січня, 23:02
«ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ► «ДНР» заблокувала месенджер WhatsApp ►
05 січня, 22:17
Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт Загарбники у Маріуполі відбирають землю у мешканців, щоб збудувати курорт
05 січня, 21:32
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама