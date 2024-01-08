Російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури у Харківській області

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

Увечері 7 січня російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, інформує ДСНС.



«У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок влучення боєприпасів відбулися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу», — повідомляє ДСНС Харківської області.

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

Зазначається, що в одному зі складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі пожежі близько 1200 кв.



У місті Вовчанськ окупаційна армія завдала удару по будівлі соціальної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа на площі 150 кв.

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

РФ обстріляла Харківську область Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 січня війська РФ вдарили по Покровському району ракетами. Внаслідок удару одинадцять людей загинули, у тому числі п'ять дітей, вісім поранених.