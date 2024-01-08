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Окупанти наступають біля Куп'янська і намагаються прорвати українську оборону — Сирський

08 січня 2024, 13:26

Окупанти наступають біля Куп'янська і намагаються прорвати українську оборону — Сирський

Військові РФ продовжують вести активні наступальні дії у Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ та просунутися у напрямку Куп'янська Харківської області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, на Куп'янському напрямі ситуація залишається складною.

«Агресор продовжує вести активні наступальні дії у Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямі розпочалися у жовтні 2023 року, і з того часу тут ні на день не вщухає жорстка боротьба», — розповів Сирський.

Як зазначив командувач, армія РФ щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх із артилерії та використовує авіацію. Наразі штурми наших позицій противник здійснює в районі Сіньківки з метою подальшого блокування Куп'янська.

Сирський підкреслив, що командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії супротивника та приймають усі необхідні рішення.

«Наші воїни дають адекватну відсіч агресору та руйнують його плани. Загострення на цьому напрямі відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал противника та завдавати йому відчутних втрат», — зазначив командувач.

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph з посиланням на «наближене» до українських військових джерело заявило про те, що росіяни нібито можуть розпочати «наземний наступ» у Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

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