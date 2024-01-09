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Під Слов'янськом СБУ затримала інформатора окупантів

09 січня 2024, 11:27

Під Слов'янськом СБУ затримала інформатора окупантів

Співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського інформатора. Він «полював» на об'єкти ППО, а також HIMARS українських воїнів. Про це повідомила СБУ.

Чоловіка було затримано внаслідок контрдиверсійних заходів у Донецькій області.

Перш за все, інформатор окупантів намагався виявити пункти базування комплексів ППО, а також реактивних систем залпового вогню, в тому числі типу M142 HIMARS. Зокрема, його цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у районі Слов'янська.

Отриману інформацію він поширював через один із каналів окупантів у популярному месенджері, який адмініструється представниками «МДБ «ДНР».

Затриманим виявився 43-річний місцевий житель, котрий підтримував повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських телеграм-каналах.

«Потім зловмисник почав «зливати» до чату ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов'янському напрямку. Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ», — пише СБУ.

Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який інформатор використав у розвідувальній діяльності.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Дніпрі чиновника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ та шпигунів за військовими ешелонами ЗСУ у Дніпропетровській області.

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