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В Курской области России сообщают о «работе ПВО»

09 января 2024, 15:15

В Курской области России сообщают о «работе ПВО»

В небе над Курском в России сработало ПВО. Об этом сегодня днем сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Отмечается, что, по предварительной информации, средствами ПВО над территорией Курской области сбито три БПЛА самолетного типа.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина», — написал Старовойт в Телеграм.

Он добавил, что в результате обстрела повреждено два дома. Подомовой обход продолжается.

Еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом Курской области, отметил губернатор.

По данным российского телеграмм-канала Mash, три дрона, которые сегодня сбили в небе над Курском, летели в район международного аэропорта им. Гуревича.

Ранее сообщалось, что 9 января в российском городе Орел дроны ударили по нефтебазе и энергетическому объекту.

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