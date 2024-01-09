В российском Орле дроны ударили по нефтебазе и энергетическому объекту

В российском Орле после атаки беспилотников начался пожар. Фото: Baza

Дрон-камикадзе попытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орле. Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Также очевидцы сообщают о еще одном беспилотнике, который летит над областью в сторону города.

Позже глава региона сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Пожар локализован, оказывается необходимая помощь, пишет Baza.

По данным канала, в результате падения второго беспилотника пострадали три человека. У них осколочные ранения.