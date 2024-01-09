У Курській області Росії повідомляють про «роботу ППО»

У небі над Курском у Росії спрацювало ППО. Про це сьогодні вдень повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, засобами ППО над територією Курської області збито три БПЛА літакового типу.

«Сьогодні вдень з боку України було обстріляно село Горналь Суджанського району. Від уламків загинула жінка», — написав Старовойт у Телеграм.

Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Подомовий обхід продовжується.

Ще один БПЛА літакового типу збитий над Курчатівським районом Курської області, наголосив губернатор.

За даними російського телеграм-каналу Mash, три дрони, які сьогодні збили в небі над Курськом, летіли до району міжнародного аеропорту ім. Гуревича.

Раніше повідомлялося, що 9 січня в російському місті Орел дрони вдарили по нафтобазі та енергетичному об'єкту.