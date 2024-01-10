В Украине построят ремонтный центр для западной бронетехники

В одной из западных областей Украины немецкая машиностроительная компания FFG построит ремонтный центр для бронетехники. Об этом рассказал депутат Бундестага Маркус Фабер.



Немецкий политик заявил, что на ремонтном предприятии специалисты смогут восстанавливать после повреждений западную технику, как например, танки Leopard1, переданные Германией ВСУ.



«Это означает огромное повышение эффективности, поскольку дорогие и трудоемкие перевозки за границу в будущем больше не потребуются, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте», — добавил Фабер.

Liebe Freunde,



im Westen der #Ukraine errichtet die #FFG - Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft ein Instandsetzungshub für reparaturbedürftige Panzerfahrzeuge - wie den von ihr gelieferten #Leopard1. pic.twitter.com/p7qv8I64OX — Marcus Faber (@MarcusFaber) January 9, 2024



По словам политика, визит в Украину продемонстрировал ему, что немецкие деньги используются разумно. Напомним, украинские военные начали использовать танки Leopard для обороны, в частности, в качестве дальнобойной артиллерии.