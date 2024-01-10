В Україні збудують ремонтний центр для західної бронетехніки

В одній із західних областей України німецька машинобудівна компанія FFG збудує ремонтний центр для бронетехніки. Про це розповів депутат Бундестагу Маркус Фабер.



Німецький політик заявив, що на ремонтному підприємстві фахівці зможуть відновлювати після пошкоджень західну техніку, як, наприклад, танки Leopard1, передані Німеччиною ЗСУ.



«Це означає величезне підвищення ефективності, оскільки дорогі та трудомісткі перевезення за кордон у майбутньому більше не потрібні, а збройні сили зможуть навчати своїх механіків прямо на місці», - додав Фабер.

Liebe Freunde,



im Westen der #Ukraine errichtet die #FFG - Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft ein Instandsetzungshub für reparaturbedürftige Panzerfahrzeuge - wie den von ihr gelieferten #Leopard1 . pic.twitter.com/p7qv8I64OX — Marcus Faber (@MarcusFaber) January 9, 2024



За словами політика, візит до України продемонстрував йому, що німецькі гроші розумно використовуються. Нагадаємо, українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони, зокрема, як далекобійну артилерію.