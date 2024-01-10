На Бахмутском направлении погиб отец игрока молодежки «Шахтера U19»

Защищая Украину в войне против России, погиб Сергей Огарков, отец игрока «Шахтера» U19 Николая Огаркова. Об этом написала пресс-служба «горняков» в сети X (Twitter).

Він мав позивний Шахтар...



Захищаючи Україну у війні проти Росії, трагічно загинув Сергій Огарков, батько гравця «Шахтаря» U19 Миколи Огаркова. Сергій Миколайович боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік.#Україна pic.twitter.com/4uABo42GrS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 10, 2024



«Сергей Николаевич защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. Ему был 51 год. Семья Огарковых родом из Доброполья (Донецкая область)», — отметили в Донецком клубе.



В команде добавили, что сын военного в возрасте 13 лет присоединился к «Шахтеру» и сейчас является одним из лидеров юношеского состава донецкого клуба и игроком юношеской сборной Украины.



Футбольный клуб ФК «Шахтер» выразил соболезнования и слова поддержки Николаю и его семье, всем родным и близким погибшего героя.



Напомним, в результате удара войск РФ по Покровску 6 января погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.