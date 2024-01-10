На Бахмутському напрямку загинув батько гравця молодіжки «Шахтаря U19»

Захищаючи Україну у війні проти Росії, загинув Сергій Огарков, батько гравця «Шахтаря» U19 Миколи Огаркова. Про це написала пресслужба «гірників» у мережі X (Twitter).

Він мав позивний Шахтар.



Захищаючи Україну у війні проти Росії, трагічно загинув Сергій Огарков, батько гравця «Шахтаря» U19 Миколи Огаркова. Сергій Миколайович боронив нашу країну на одній із найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік. #Україна pic.twitter.com/4uABo42GrS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 10, 2024



«Сергій Миколайович захищав нашу країну на одній із найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік. Родина Огаркових родом із Добропілля (Донецька область)», - зазначили у донецькому клубі.



У команді додали, що син військового у віці 13 років приєднався до «Шахтаря» і зараз є одним із лідерів юнацького складу донецького клубу та гравцем юнацької збірної України.



Футбольний клуб ФК «Шахтар» висловив співчуття та слова підтримки Миколі та його родині, всім рідним та близьким загиблого героя.



Нагадаємо, внаслідок удару військ РФ по Покровську 6 січня загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки.