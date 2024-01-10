Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших

10 января 2024, 23:29

Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших

Пожар в Харькове после обстрела. Фото: соцсети Пожар в Харькове после обстрела. Фото: соцсети

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову поздним вечером 10 января, есть пострадавшие.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, удар пришелся по гражданскому объекту. На парковке рядом  горят автомобили.

Обновлено (00:00). Синегубов уточнил, что войска РФ попали по территории возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. Уже известно о 10 пострадавших.

Один человек — в тяжелом состоянии, один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие — легком.

Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле.

Спасатели продолжают тушить пожар.

30 декабря 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по гостинице Kharkiv Palace в центре города.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Харьков
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
15:45
Оккупанты провели фильтрацию жителей Рубежного из-за падения собственной бомбы — ЦНС
13:15
Специально для войны РФ в Украине Иран разработал новый дрон-камикадзе — Sky News
11:10
Оккупанты впервые атаковали Никополь дронами-камикадзе с камерами ночного видения
10:15
Россия хочет создать 15-километровую «буферную зону» в Харьковской области — ISW
09:59
Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска
09:45
Фото последствий удара по детскому центру опубликовала Харьковская ОВА
08:30
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами — Белый дом
08:00
Оккупанты обстреляли Харьков, есть повреждения
23:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 января
23:05
Возглавили администрацию Северодонецка так называемой «ЛНР»: трое коллаборантов получили подозрение
21:21
Захватчики на ВОТ заставляют детей писать письма солдатам РФ — ЦНС
20:48
Во временно оккупированной Горловке погиб мужчина
16:40
В Италии отменили скандальную выставку о «расцвете» Мариуполя в оккупации — МИД
13:52
В оккупированном Рубежном сегодня обезвредили российскую бомбу
11:27
Под Славянском СБУ задержала информатора оккупантов
все новости
23:29
Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 января
22:45
Раненый при обстреле житель Горловки скончался, повреждены авто и дом
21:40
В НАТО заверили, что продолжат помогать Украине
20:10
Российский удар по шахте на Донетчине: разрушено здание, погиб человек
19:20
Как проходит эвакуация из прифронтовых городов Донецкой области — куда обращаться
18:29
«ДНР» хочет добывать литий на подконтрольном Украине Донбассе
18:10
В Киеве реальный тюремный срок получила переселенка из Луганской области за коллаборационизм
17:25
В Кремле назвали еще одну причину, почему отвергают мирный план Зеленского
17:10
Украинские дипломаты ответили на вопросы о воинском учете за границей и получении паспорта
16:56
В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту
16:35
Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе
16:30
Стефанчук отказался ставить на голосование ВРУ постановление Комитета по Нацбезопасности
16:19
РФ атаковала Купянский район авиабомбами: погибла женщина, возник пожар
16:03
Сотруднице «прокуратуры ДНР», которая устраивала незаконные обыски, грозит 15 лет тюрьмы
15:45
Оккупанты провели фильтрацию жителей Рубежного из-за падения собственной бомбы — ЦНС
15:35
Оправдывал оккупацию Донецка и Луганска: задержан экс-послушник Киево-Печерской Лавры
15:20
Нынешний год станет решающим для Украины и ее партнеров — Владимир Зеленский
14:59
В Воронежской области сбили БпЛА
14:12
Спецэкипаж «Белый ангел» продолжает эвакуировать раненых людей из-за обстрелов из Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Пожар в Харькове после обстрела. Фото: соцсети Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших
10 января, 23:29
Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска Российская армия перебрасывает технику и военных через Мариуполь в сторону Бердянска
10 января, 09:59
Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Новости Донбасса В сети появились первые кадры помощи гражданским после атаки РФ в Покровском районе
09 января, 15:25
Удар HIMАRS по «Солнцепеку». Фото: кадр из видео ССО показало удар HIMАRS по российской системе «Солнцепек»
09 января, 12:30
Дороги в Винницкой области замело снегом. Фото: Facebook В Винницкой области автомобили и автобусы попали в снежную ловушку
09 января, 08:40
ФОТО: Новости Донбасса В прифронтовом Северске появился бесплатный стоматологический кабинет
08 января, 21:58

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама