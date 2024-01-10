Войска РФ снова ударили по гостинице в Харькове: известно о 10 пострадавших

Пожар в Харькове после обстрела. Фото: соцсети

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову поздним вечером 10 января, есть пострадавшие.



По словам главы ОВА Олега Синегубова, удар пришелся по гражданскому объекту. На парковке рядом горят автомобили.



Обновлено (00:00). Синегубов уточнил, что войска РФ попали по территории возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. Уже известно о 10 пострадавших.



Один человек — в тяжелом состоянии, один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие — легком.



Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле.



Спасатели продолжают тушить пожар.



30 декабря 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по гостинице Kharkiv Palace в центре города.