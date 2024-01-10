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Війська РФ знову вдарили по готелю у Харкові: відомо про 10 постраждалих

10 січня 2024, 23:29

Війська РФ знову вдарили по готелю у Харкові: відомо про 10 постраждалих

Пожежа у Харкові після обстрілу. Фото: соцмережі Пожежа у Харкові після обстрілу. Фото: соцмережі

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову пізно ввечері 10 січня, є постраждалі.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, удар прийшовся по цивільному об'єкту. На парковці поряд горять автомобілі.

Оновлено (00:00). Синєгубов уточнив, що війська РФ влучили по території біля готелю в центрі Харкова двома ракетами. Вже відомо про 10 постраждалих.

Одна людина — у тяжкому стані, одна зазнала поранень і перебуває в середньому стані, інші — легкому. Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Рятувальники продовжують гасити пожежу.

30 грудня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по готелю Kharkiv Palace у центрі міста.

 

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