Війська РФ знову вдарили по готелю у Харкові: відомо про 10 постраждалих

Пожежа у Харкові після обстрілу. Фото: соцмережі

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову пізно ввечері 10 січня, є постраждалі.



За словами голови ОВА Олега Синєгубова, удар прийшовся по цивільному об'єкту. На парковці поряд горять автомобілі.



Оновлено (00:00). Синєгубов уточнив, що війська РФ влучили по території біля готелю в центрі Харкова двома ракетами. Вже відомо про 10 постраждалих.



Одна людина — у тяжкому стані, одна зазнала поранень і перебуває в середньому стані, інші — легкому. Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.



Рятувальники продовжують гасити пожежу.



30 грудня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по готелю Kharkiv Palace у центрі міста.