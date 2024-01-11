Удар по Харькову: полиция опубликовала фото с места «прилета»

Место «прилета» российской ракеты в Харькове. Фото: Нацполиция

Полицейские обнародовали фото с места попадания российских ракет в Харькове. Об этом сообщила полиция Харьковской области.



Обновлено. По последним данным, в результате атаки пострадали 12 человек, среди них иностранцы. Двое из пострадавших находятся в больнице.



Напомним, вечером в среду, 10 января, в Харькове прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по Харькову баллистическими ракетами С-300. Ракетный удар пришелся на территорию возле отеля, где находились, в частности, иностранцы.

По сообщению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, один человек — в тяжелом состоянии, один получил ранения и находится в среднем состоянии, другие — легком.

Среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле.