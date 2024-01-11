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Удар по Харкову: поліція опублікувала фото з місця «прильоту»

Оновлено
11 січня 2024, 08:00

Удар по Харкову: поліція опублікувала фото з місця «прильоту»

Місце «прильоту» російської ракети у Харкові. Фото: Нацполіція Місце «прильоту» російської ракети у Харкові. Фото: Нацполіція

Поліцейські оприлюднили фото з місця влучення російських ракет у Харкові. Про це повідомила поліція Харківської області.

Оновлено. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед них є іноземці. Двоє з постраждалих знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, увечері в середу, 10 січня, у Харкові пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по Харкову балістичними ракетами С-300. Ракетний удар припав на територію біля готелю, де були, зокрема, іноземці.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, одна людина — у тяжкому стані, одна зазнала поранень і перебуває в середньому стані, інші — легкому.

Серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали у готелі.

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