Россия против Украины: война фейков ►

Кремль запустил новую «Фабрику троллей», отдав ей миллионные бюджеты и огромные полномочия по контролю за соцсетями: как работает эта схема пропаганды?



Техники создания фейков: простые приемы — огромный эффект. Почему ложь оказывается настолько убедительной? Кураторы в Кремле: кто контролирует и утверждает фейки о «биолабораториях», «таблетках для агрессии» и «усталости от Украины»?



Как возникла и как финансируется новая «Фабрика фейков» — организация «Диалог»? Скрытые механизмы «фабрики фейков»: поддельные граффити, выдуманные новости, сфальсифицированные новости якобы от «очевидцев». Как «Диалог» манипулирует информацией и влияет на общественное мнение в России? Какие методы используются для внедрения фальшивых сообщений в повседневную жизнь?



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