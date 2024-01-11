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Росія проти України: війна фейків ►

11 січня 2024, 21:57

Росія проти України: війна фейків ►

Кремль запустив нову «Фабрику тролів», віддавши їй мільйонні бюджети та величезні повноваження щодо контролю за соцмережами: як працює ця схема пропаганди?

Техніки створення фейків: прості засоби — величезний ефект. Чому брехня виявляється настільки переконливою? Куратори в Кремлі: хто контролює та затверджує фейки про «біолабораторії», «пігулки для агресії» та «втому від України»?

Як виникла і як фінансується нова «Фабрика фейків» — організація «Діалог»? Приховані механізми «фабрики фейків»: підроблені графіті, вигадані новини, сфальшовані новини нібито від «очевидців». Як «Діалог» маніпулює інформацією та впливає на громадську думку в Росії? Які методи використовуються для впровадження фальшивих повідомлень у повсякденне життя?

Детальніше дивіться у новому відео журналіста Олексія Мацуки.

 

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